Merkel: İncirlik Üssü'ne alternatifleri değerlendirmeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülke olarak İncirlik Üssü'ne alternatif araştırmak zorunda olduklarını ve Ürdün'ün ihtimallerden biri olabileceğini söyledi.

Berlin'de düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Merkel, milletvekillerinin İncirlik Üssü'nde NATO bünyesinde görev alan 250'den fazla Alman askerini ziyaret edebilmelerinin esas olduğunu vurguladı. Ankara'nın ret kararının 'hoş olmayan bir karar' olduğunu belirten Merkel, bunun Türkiye'ye çeşitli kanallar aracılığıyla iletildiğini de belirtti.

"Türkiye ile iletişimi sürdüreceğiz"

Merkel, şöyle konuştu: "Alman Ordusu bir parlamento ordusudur. Bu nedenle bizim vekillerimizin askerlerin konuşlandırıldığı yerlere giriş izninin olması kesinlikle gereklidir. Türkiye ile iletişimi sürdüreceğiz. Fakat bunun paralelinde, görevimizi gerçekleştirmek için farklı yollar aramalıyız. Bunun anlamı, İncirlik'e alternatif aramak. Alternatiflerin biri de Ürdün."

İncirlik Üssü'nü ziyaret iznine ret

Açıklama, Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik Üssü'nde bulunan Alman askerleri ziyaret etmesine bir kez daha izin vermemesinin ardından geldi. Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, bu kararın ardından Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, kararın kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer de Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in konuyu yarın Washington'da diğer NATO üyeleriyle görüşeceğini belirtmişti.