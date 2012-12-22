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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı: Yakında AB, Türkiye'ye ihtiyaç duyacak

Almanya Dışişleri Bakanı Gudio Westerwelle, Türkiye'nin AB için önemine işaret ederek, üyelik müzakerelerinin canladırılması gerektiğini söyledi

22 Aralık 2012 22:26

Almanya Dışişleri Bakanı Gudio Westerwelle, bir gazeteye verdiği demeçte Türkiye'nin AB için önemine işaret etti ve "Yakında AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olacak" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gudio Westerwelle, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili yaptığı açıklamada üyelik müzakerelerinin canlandırılmasını gerektiğini belirterek  'yakında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyaç duyacağını' söyledi. Son dönemde tıkanan üyelik müzakerelerini canlandırmak için yeni bir girişim talebinde bulunan Westerwelle, Türkiye'nin geçen 10 yıl içinde büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bölgedeki son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın müslüman komşuları arasında bir köprü görevi görebileceğini gösterdiğini ifade eden Alman Bakan, şunları söyledi:

"Biz Avrupalılar 2013'ün ilk yarısını kullanmalı ve diğer başlıklar üzerinde müzakereleri başlatmalıyız. Yoksa yakında Türkiye'nin bize olduğundan daha çok bizim Türkiye'ye ihtiyacımız olabilir."

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Almanya Dışişleri Bakanı Gudio Westerwelleabtürkiye

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