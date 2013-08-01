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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle Mısır'da

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye geldi

01 Ağustos 2013 03:09

 

Özel uçakla Kahire Uluslararası Havaalanı'na gelen Westerwelle'in, geçiş hükümeti temsilcileri, askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde görevli yetkililer ve muhalif bazı liderlerle görüşmesi bekleniyor. 
Westerwelle'nin Mursi ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda ise belirsizlik devam ediyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Westerwelle'in Mursi ile görüşme talebinde bulunduğunu ancak bunun reddedilebileceğini duyurmuştu.
Ordunun yönetime el koymasının ardından Mısır'ı ilk kez ziyaret eden Westerwelle'in temaslarını cuma günü tamamlaması bekleniyor.

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