Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı basın açıklamasına göre, söz konusu çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmelerin yanı sıra Maas’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesi de öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, AB süreci ile güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.

Enformasyon Dairesi Başkanlığı’na göre Çavuşoğlu ayrıca, 6 Eylül tarihinde Alman mevkidaşıyla birlikte İstanbul’daki Alman Lisesi’nin 150’inci kuruluş yıldönümü sebebiyle 2018/2019 eğitim-öğretim yılı açılışına katılacak.