Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için olasılıklar arıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Pazartesi Türkiye'ye yapacağı ziyareti, Ankara ile ilişkileri 'normalleştirmek için' bir fırsat olarak kullanmak istediğini söyledi.

İncirlik Aaskeri Hava Üssü'nde konuşlanan Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine Türkiye'nin izin vermemesi ve anayasa referandumu dönemi Almanya'nın Türk bakanların kampanya yapmalarına engel olmasından sonra iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.

St. Petersburg'da gazetecilere konuşan Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik atılacak adımlar için olasılıklar arıyoruz" dedi.

Alman bakanın Pazartesi Türkiye'ye yapacağı ziyarette, milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerleri ziyaret talebini gündeme getireceği de bildirildi.

Gabriel daha önceki açıklamasında Türkiye'nin fikrini değiştirmemesi durumunda, askerlerini geri çekeceklerini söylemişti.

Sigmar Gabriel, "Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini sadece ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman Federal Meclisi hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de tutmaz" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye'nin ziyarete onay vermemesi durumunda 'askerlerin Ürdün'e konuşlandırılabileceğini' söylemişti.