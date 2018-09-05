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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye, Almanya için önemli bir partner

Heiko Mass, Türkiye'de yapacağı ikili görüşmeler öncesi açıklamalarda bulundu

05 Eylül 2018 21:19

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Türkiye'de yapacağı ikili görüşmeler öncesi Twitter'dan Türkçe açıklamalarda bulundu.

Mass, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için çabaların sürmesi gerektiğini söylerken, "Bilhassa insan hakları gibi bazı gelişmelerin bizi kaygılandırdığı sır değil. Bununla ilgili de konuşacağım" ifadelerini kullandı.

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AlmanyaTürkiyeiki görüşmeAlmanya Dışişleri BakanıHeiko Mass
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