Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye, Almanya için önemli bir partner

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Türkiye'de yapacağı ikili görüşmeler öncesi Twitter'dan Türkçe açıklamalarda bulundu.

Mass, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için çabaların sürmesi gerektiğini söylerken, "Bilhassa insan hakları gibi bazı gelişmelerin bizi kaygılandırdığı sır değil. Bununla ilgili de konuşacağım" ifadelerini kullandı.