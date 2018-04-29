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BBC Türkçe

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: Türkiye'ye ekonomik baskı işe yarıyor

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye karşı sert tavır takınmalarının ilk meyvelerini verdiğini söyledi. Ancak Gabriel seyahat uyarıları nedeniyle bazı insanların boş yere mağdur olduğunu da kabul ett

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bir Alman gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı sert bir tavır takınmalarının ilk meyvelerini verdiğini söyledi.

kara listeyi çektiğini hatırlattı.

Ancak Gabriel, seyahat uyarıları nedeniyle bazı insanların boş yere mağdur olduğunu da kabul etti.

Alman siyasetçi, Türkiye'ye karşı uygulamaya soktukları seyahat uyarısının 'özellikle Türkiye'nin batısında Avrupa ve Almanya'ya odaklı küçük otel sahipleri, restoran işletmecileri ve garsonları mağdur ettiğini' söyledi.

Ancak Gabriel, "Vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman vatandaşlarını hapishaneye koymasına izin veremeyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olan insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in ve diğer Alman vatandaşlarının tutuklanmasının ardından 20 Temmuz'da Türkiye'ye seyahat uyarısını sertleştirmişti. Aynı zamanda Alman şirketler Türkiye'ye yatırım yapma konusunda uyarılmıştı.

Türkiye ise içinde Daimler ve BASF gibi şirketlerin yer aldığı 'terörü destekleyen şirketler' listesini 'bir iletişim hatası olduğunu söyleyerek' geri çekmişti.

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