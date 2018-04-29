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BBC Türkçe

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Brexit, Türkiye için de model olabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden "akıllıca" bir anlaşma ile ayrılması halinde bunun Türkiye ve Ukrayna için de modal oluşturabileceğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) "akıllıca" bir anlaşma ile ayrılması halinde bunun Türkiye ve Ukrayna için de modal oluşturabileceğini söyledi.

Sigmar Gabriel, Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Brexit'in (İngitere'nin AB'den ayrılması) ardından İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerini yöneten akıllıca bir anlaşma sağlanabilirse, bu Ukrayna ve Türkiye gibi diğer ülkeler için de model olabilir" dedi.

Gabriel, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının genişletilerek, anlaşmanın sıkılaştırılabileceğini belirtti.

Alman bakan, "Ama Türkiye'deki durum yeniden değişmediği sürece bu söz değil" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) liderleri yaklaşık 2 hafta önce Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçilmesinde anlaşmıştı.

Bu aşamada İngiltere ile AB arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl olacağı masaya yatırılacak.

Tartışılacak konular arasında geçiş süreci ve ticari ilişkiler de var.

Taraflar Brexit müzakerelerinin ilk aşamasında İngiltere ve AB vatandaşlarının hakları, "boşanma faturası" ve Kuzey İrlanda-İrlanda Cumhuriyeti sınırı konularında anlaşmaya varmıştı.

Varılan anlaşma uyarınca AB'deki İngiltere ve İngiltere'deki AB vatandaşlarının hakları korunacak, Kuzey İrlanda-İrlanda Cumhuriyeti sınırı "gevşek" olacak, İngiltere'nin AB'ye yapacağı ödeme en az 35 milyar sterlin olacak.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmayı hedefliyor.

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