Almanya Dışişleri Bakanı: Deniz Yücel kirli bir kampanyaya alet edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması hakkında konuştu. Gabriel, "Türk hükümetinin yürüttüğü çirkin seçim kampanyasında neredeyse Yücel'in siyasi oyunun parçası haline geldiğinin düşünüldüğünü” ifade etti. Gabriel, bunun kuşkusuz "Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını” sözlerine ekledi.

Gabriel, haftalık Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada "Deniz Yücel'e yönelik muamelenin hukuk devleti ve siyasi açıdan kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, mart ayının başında Alman mevkîdaşı Angela Merkel'e Alman büyükelçilik temsilcilerinin Deniz Yücel ile görüştürüleceği konusunda söz vermişti. Ancak Alman yetkililerin, cezaevinde bulunan Deniz Yücel ile görüşmesine hala izin verilmedi.

Deniz Yücel'in hem Alman hem de Türk vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'nin bu izni verme yükümlülüğü bulunmuyor. 27 Şubat'ta tutuklanan Deniz Yücel, "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanıyor.