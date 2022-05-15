Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Finlandiya ve İsveç için NATO'nun kapıları açıktır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya ve İsveç için NATO'nun kapılarının açık olduğunu ve bu kapıdan geçmeye karar verirlerse onları, kolları açık bir şekilde karşılayacaklarını söyledi.

Baerbock, Berlin'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Onlar için NATO'nun kapıları açıktır, kollarımızı açarak karşılarız"

NATO'nun, herkes için güvelik açısından her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, ortak değerleri ve ilkeleri paylaşanları her zamankinden daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Finlandiya ve İsveç'in büyük olasılıkla NATO'ya katılımına yol açacağını, bunun 24 Şubat'tan önce planlanmadığını aktararak, bu iki ülkenin sadece dost ve partner değil çoktan Avrupa ailesinin üyeleri olduğunu kaydetti.

Bundan dolayı bu ülkelerin kendi güvenliğiyle ilgili alacakları tüm kararlara tam destek vereceklerini vurgulayan Baerbock, "Onlar için NATO'nun kapıları açıktır ve eğer bu kapıdan geçmeye karar verirlerse onları, kollarımızı açarak karşılarız." dedi.

"Almanya'da onay süreci hızlı gerçekleşecek"

Baerbock, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine askeri olarak hazır oldukları konusunda da şüphenin bulunmadığına işaret ederek, bu ülkelerin ordularının NATO'nun yapılarına dahil olduğunu dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı, iki ülkenin ittifaka katılmalarının NATO'yu güçlendireceğini belirterek, aslında üyelik kartı olmadan şimdiden ittifaka üye olduklarını söyledi.

Baerbock, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmayı seçmeleri durumunda Almanya'da bunun onay sürecinin hızlı gerçekleşeceğini yineledi. Ukrayna'daki savaşa da değinen Baerbock, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, gelecek haftalarda ve aylarda Ukrayna'ya nasıl yardım edileceğinin de ele alındığını aktardı.

Baerbock, Ukraynalıların ülkelerini savunmaları için, özellikle askeri alanda verilen desteğin azaltılmaması konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı, bu savaşın hızlı sona ermeyeceğinin bilincinde olduklarını kaydetti.