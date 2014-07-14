Almanya dil sınavında ısrarlı



Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) Almanya’nın aile birleşiminde Türklere dil sınavı uygulayamayacağına ilişkin kararırına rağmen Federal İçişleri Bakanlığı dil sınavında ısrar ediyor.

Spiegel dergisine konuşan Bakanlık Müsteşarı Günter Krings, aile birleşimiyle Almanya'ya gelecek Türklere uygulanan Almanca sınavının uyum için kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili müsteşar Krings, dil şartından ancak bazı istisnai durumlarda vazgeçildiğini belirterek, bu istisnaların genişletilebileceğini söyledi. Her okur-yazar olmayana istisna uygulanamayacağını ifade eden Krings, “Çok açık tanımlanmış durumlar için istisnalar söz konusu olabilir” diye konuştu.

Karar açık

Avrupa Adalet Divanı geçen hafta, Türkiye ile 1970'de yapılan Mevcut Hakların Korunması Anlaşması'na göre, Avrupa Birliği'ndeki Türklerin durumlarının kötüleştirilemeyeceğini belirterek, aile birleşimi için dil sınavının koşul kabul edilemeyeceğine hükmetmişti.

Adalet Divanı, Almanya'da yaşayan biriyle evlenerek, bu ülkeye gelmek isteyen bir Türk vatandaşının, Türkiye'de Almanca kursuna giderek, sınava girmek zorunda kalmaması gerektiğini belirtmişti. Evlendikten sonra, Almanya konsolosluğuna aile birleşimi vizesi için başvurabilecek.

Tepkiler geliyor

Öte yandan Yeşiller Partisi İç Politika Uzmanı Volker Beck, Krings'in açıklamalarına tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın ABAD kararlarını görmezden gelemeyeceğini ifade eden Beck, “Birlik Partileri, Türklerin hakları söz konusu olduğunda hukuku çiğnemekten çekinmiyor” ifadesini kullandı.

Beck, Uyumdan Sorumlu Federal Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'a da çağrıda bulunarak, Federal hükümetin Avrupa Hukuku'nu ihlal etmesine izin verilmemesini istedi.