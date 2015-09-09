T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya-Danimarka demiryolu bağlantısı kesildi

İsveç’e gitmek isteyen yüzlerce sığınmacı trenden inmedi. Almanya ile Danimarka arasında demiryolu bağlantısı Danimarka polisinin isteği üzerine kesildi.

09 Eylül 2015 23:40


Almanya'nın Flensburg kentiyle Danimarka'nın Padborg kasabası arasındaki demiryolu bağlantısı dün akşam kesildi. Danimarka demiryolu işletmesi DSB, Fehmarn ile Rödby arasındaki bağlantının da polisin talimatıyla kesildiğini duyurdu. Rödby, Danimarka'nın Lolland adası üzerinde bulunuyor.

Almanya'dan yaklaşık 100 sığınmacıyı taşıyan bir tren, polis tarafından Rödby'de durduruldu. Gelenler inmek istemeyince Rödby'deki diğer seferler de aksadı. Lolland adasında dün geceden beri gelen sığınmacıların sayısı ise 330'u buldu.

Trenlerle Almanya'dan gelen yaklaşık 100 gösterici de Danimarka'nın Padborg kasabasına ulaştı. Sığınmacılar yolculuğa yürüyerek devam etmek isteyince E45 otoyolu bir süreliğine her iki yöne kapatıldı.

Sığınmacıların neredeyse tamamı Danimarka'da kalmayı reddederek İsveç'e gitmek istiyor.

Danimarka Uyum Bakanı Inger Stöjberg'in sığınmacıların gönderilebilmesi için İsveç ile özel bir anlaşmaya varmak istediği belirtiliyor. İsveç Adalet Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili olarak “İsveç hükümeti böyle bir anlaşma imzalamak için hukuki yetkiye sahip değil” dedi.

Rödby'ye gelen sığınmacılar hafta başından bu yana bir okulda barındırılıyor. Sığınmacılara bazı vatandaşlar yiyecek ve giysi götürürken bazı göstericilerin de yeni gelenlere taşlarla saldırdığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DanimarkaFlensburgDanimarka PadborgDSB FehmarnRödbyDanimarka LollandAlmanyaE45Uyum Bakanı Inger StöjbergAdalet Bakanlığı SözcüsüWelle Türkçe DPA AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24