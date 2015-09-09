Almanya-Danimarka demiryolu bağlantısı kesildi



Almanya'nın Flensburg kentiyle Danimarka'nın Padborg kasabası arasındaki demiryolu bağlantısı dün akşam kesildi. Danimarka demiryolu işletmesi DSB, Fehmarn ile Rödby arasındaki bağlantının da polisin talimatıyla kesildiğini duyurdu. Rödby, Danimarka'nın Lolland adası üzerinde bulunuyor.

Almanya'dan yaklaşık 100 sığınmacıyı taşıyan bir tren, polis tarafından Rödby'de durduruldu. Gelenler inmek istemeyince Rödby'deki diğer seferler de aksadı. Lolland adasında dün geceden beri gelen sığınmacıların sayısı ise 330'u buldu.

Trenlerle Almanya'dan gelen yaklaşık 100 gösterici de Danimarka'nın Padborg kasabasına ulaştı. Sığınmacılar yolculuğa yürüyerek devam etmek isteyince E45 otoyolu bir süreliğine her iki yöne kapatıldı.

Sığınmacıların neredeyse tamamı Danimarka'da kalmayı reddederek İsveç'e gitmek istiyor.

Danimarka Uyum Bakanı Inger Stöjberg'in sığınmacıların gönderilebilmesi için İsveç ile özel bir anlaşmaya varmak istediği belirtiliyor. İsveç Adalet Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili olarak “İsveç hükümeti böyle bir anlaşma imzalamak için hukuki yetkiye sahip değil” dedi.

Rödby'ye gelen sığınmacılar hafta başından bu yana bir okulda barındırılıyor. Sığınmacılara bazı vatandaşlar yiyecek ve giysi götürürken bazı göstericilerin de yeni gelenlere taşlarla saldırdığı belirtiliyor.