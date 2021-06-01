Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kuralları güncellendi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklama ile Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde dikkat edilmesi gereken Covid-19 tedbirlerine yer verdi.

Buna göre Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kara, hava ve deniz yoluyla girişlerde:

Girişten en az 14 gün önce Covid-19 aşısının tamamlandığına ya da son altı ay içerisinde Covid-19 hastalığının geçirildiğine dair resmi bir belge ibraz edilmesi durumunda yolculardan negatif PCR testi talep edilmeyecek. Ayrıca bu kişilere karantina tedbirleri de uygulanmayacak.

Almanya'dan Türkiye'ye bu belgeler dışında giriş yapanlardan ise:

Girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu veya girişten en fazla 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi sonucunun ibral edilmesi yeterli olacak.

Bunun yanı sıra yolcuların varış noktalarında Sağlık Bakanlığı tarafından örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecekler. Bu uygulamaya tabi tutulan yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış noktalarına seyahatlerine izin verilecek. Test sonuçları pozitif çıkanların tedavileri yaptırılacak, pozitif sonuç alınan vakaya yakın teması olanlar da kendi belirledikleri yerlerde 14 gün boyunca karantinaya alınacak. 10. günde yapılacak PCR testi sonucunda yapılacak testin negatif çıkması halindeyse karantina süreci sonlandırılacak. Bu kişilerden B.1.617 mutantı taşıdığı belirlenen kişilerin ise karantina süreci 14. günün sonunda negatif bir PCR testi sonucuyla sonlandırılacak.

Konuyla ilgli olarak Türk Hava Yolları'ndan da bir bilgilendirme yapıldı. Türk Hava Yolları, normalleşme tedbirleri sürecinde bazı bölgelere yeniden başlatılan uçuşlarını ve hangi ülkelere seyahatte test sonucu istendiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları sona erdi.

Ayrıca bazı ülkelerden seyahat edecek kişilerden, Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceği açıklandı.

Açıklamada Türkiye içerisinde yapılacak uçuşlarda HES kodu uygulamasının devam ettiği ifade edildi.