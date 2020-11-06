Almanya’dan Türkiye’ye 'Koronavirüs cezası'

Almanya hükümeti, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir’e kaldırdığı seyahat uyarısını, yeniden koyuyor. Spiegel Online’ın verdiği habere göre, Alman Dışişleri Bakanlığı buna gerekçe olarak Türkiye’nin Koronavirüs istatistiklerini düzeltmemesini gösteriyor.

Dışişleri Bakanlığı Ekim ayında Türkiye’ye sözlü bir nota vermiş, iki hafta sonra da bakanlığın kriz sorumlusu Türkiye’nin Berlin büyükelçiliğini arayarak endişelerini dile getirmişti. Türkiye’yi Koronavirüs sayılarını DSÖ’nün kriterlerine uygun hale getirmesi için defalarca uyardıklarını söyleyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Sağlık Bakanı'nın açıklamasından hemen sonra Türk hükümetinden Korona verilerinin doğru raporlanması ve yayınlanmasını, yeniden uluslararası ölçülere uygun bir biçimde yapılmasını talep ettik. Ancak istatistiklerde bir değişikliğe gidilmediği için Türkiye’deki enfeksiyon durumu hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün değil” şeklinde konuştu.

Eylül ayında, Türk Sağlık Bakanlığı'nın Temmuz ayından beri enfekte olan ama semptom göstermeyen kişileri vaka sayısına eklemediği ortaya çıkmış, Alman hükümeti Türkiye’yi birkaç kez uyarmıştı.

Türkiye’nin yoğun diplomasisi üzerine Almanya Ağustos ayında Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırmıştı. Seyahat uyarısı kalkan şehirler, daha çok turist ağırlayan Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla olmuştu.