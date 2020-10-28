Almanya'dan Türkiye geneline seyahat uyarısı

Almanya hükümeti, Türkiye'ye Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan seyahat uyarısını yeniden sıkılaştırdı. Seyahat uyarısının 9 Kasım'dan itibaren yeniden tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.

Alman Hükümeti, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Almanya, Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerini güvenli bölge statüsünden çıkararak; riskli bölgeler listesine ekledi.

Türkiye’nin tümü, 9 Kasım’dan itibaren Alman turistler için yeniden riskli bölge haline gelecek. Alman Dışişleri Bakanlığı bu kararını 28 Ekim Çarşamba günü duyurdu.

Bu karar sonrasında Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerine yönelik mevcut muafiyetler sadece 8 Kasım’a kadar geçerli olacak.

Alman tatilciler 8 Kasım tarihine kadar bu dört ile seyahat uyarısı kapsamında olmadan seyahat edebilecek ancak Almanya’ya dönüşlerinden en geç 48 saat önce yapılmış PCR testi sunmaları gerekecek.