Almanya'dan sonra Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü de Rus muhalif lider Navalni'den alınan örneklerde Noviçok tipi sinir gazı tespit etti

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) de Rus muhalif lider Aleksey Navalni'den alınan tıbbi örneklerde Noviçok tipi bir sinir gazı ile zehirlendiğini tespit etti.

Kimyasal silah denetleme grubunun bulguları, Almanya'daki askeri laboratuvarda yapılan testlerle örtüştü.

OPCW Başkanı Fernando Arias, "Bu sonuçlar ciddi anlamada endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.

OPCW, Navalni'den alınan kan ve idrar örneklerinde daha önce incelenen iki Noviçok zehirlenmesinde görülenlerle benzer sonuçlar tespit edildiğini ifade etti.

Noviçok kullanımı OPCW tarafından yasaklanmıştı. Yapılan açıklamaya göre Rus muhalif liderin kanında bulunan Noviçok tipi ise listede yar almıyor.

Almanya, OPCW'nin "teknik yardımını" istemişti.

Navalni, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı. Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.