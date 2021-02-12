Almanya'dan sonra Fransa ve Lüksemburg'dan da Portekiz'e yardım

Almanya'dan sonra Fransa ve Lüksemburg da Covid-19 kaynaklı ölümlerin nüfusa göre dünyada en yüksek olduğu Portekiz'e yardım gönderdiklerini açıkladılar.

Almanya'nın tıbbi yardımının Lizbon'a ulaşmasının ardından, Fransa ve Lüksemburg da salgının kontrol altına alınamadığı Portekiz'e yardımda bulunduklarını duyurdular.

Sputnik'te yer alan habere göre Portekiz Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Fransa'nın bir doktor ve üç hemşire, Lüksemburg'un ise iki doktor ve iki hemşire gönderdiğini aktardı.

Hemen hemen bütün kentlerin 'kırmızı bölge (riskli bölge)' ilan edildiği Portekiz, nüfusa göre Covid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülke.

Almanya da 8 askeri doktor, 18 hemşire ve hijyen uzmanından oluşan bir ekibi, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki iş birliği programının bir parçası olarak 3 haftalık bir görevlendirme ile 3 Şubat'ta Lizbon'a göndermişti.