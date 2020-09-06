Almanya'dan Rusya'ya 'yaptırım' işareti: Moskova, Navalni'nin zehirlenmesine dair yakın zamanda açıklama yapmalı

T24 Dış Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi hakkında yakın zaman içinde açıklama yapmaması hâlinde Avrupa Birliği'nde olası yaptırımları gündeme getireceklerini açıkladı.

Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Rusya gelecek günlerde ne olduğunu açıklamazsa, müttefiklerimizle olası yanıtları konuşmaya başlayacağız" dedi. Maas, yaptırımlar olabileceği işaretini verdi.

Maas, "Umarım Ruslar bizi Kuzey Akım'daki pozisyonumuzu değiştirmeye itmez" dedi.

Maas, Almanya'da tedavisi süren Navalni'nin zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna dair 'birkaç belirti' olduğunu söyledi. Maas, "Navalni'nin zehirlendiği ölümcül madde daha önce Rus otoritelerin elindeydi. Noviçok isimli maddeye yalnızca az sayıda insanın erişim şansı var" dedi.

Rusya, Navalni'nin zehirlenmesinde herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor.

TIKLAYIN - Rusya'dan Navalni suçlamalarına yanıt