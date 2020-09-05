Rusya'dan Navalni suçlamalarına yanıt

Birçok ülkeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'in durumu ile ilgili yapılan ve Rusya'yı hedef alan açıklamalar üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada, Batı ülkelerinden ve NATO'nun uzman kuruluşlarından birçok uzmanın Noviçok grubundaki kimyasal maddeler üzerinde uzun yıllar çalıştığı belirtildi.
Navalni'in sağlık durumunun etrafında Rusya'ya yönelik çok sayıda açıklamanın yapıldığı ifade edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından yapılan ortak açıklama örnek gösterildi.
Rus Dışişleri'nin açıklamasında, "Batı'da Noviçok diye adlandırılan sinirleri paralize edici etkili toksik kimyasal bileşenlerinin ülkemizde geliştirildiğine dair buyurgan iddialarla ilgili olarak aşağıdakileri hatırlamak gerekir. Batı ülkelerinden ve NATO'nun uzman kuruluşlarından uzmanlar, bu kapsamlı kimyasallar grubuna dahil olan bileşenler üzerinde uzun yıllar boyunca çalıştı. ABD'de ise bu maddelerin askeri kullanımı ile ilgili teknoloji geliştiricilerine resmen 150'den fazla patent verildi" ifadeleri kullanıldı.
Uçakta fenalaşmıştı, tedavi için Berlin'e nakledilmişti
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.
Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalni'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.