Rusya'dan Navalni suçlamalarına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesine ilişkin suçlamalara yanıt verirken, birçok ülkeden ve NATO'nun uzman kuruluşlarından çok sayıda uzmanın Noviçok grubundaki kimyasal maddeler üzerinde uzun yıllar çalıştığını bildirdi.

Birçok ülkeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'in durumu ile ilgili yapılan ve Rusya'yı hedef alan açıklamalar üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada, Batı ülkelerinden ve NATO'nun uzman kuruluşlarından birçok uzmanın Noviçok grubundaki kimyasal maddeler üzerinde uzun yıllar çalıştığı belirtildi.

Navalni'in sağlık durumunun etrafında Rusya'ya yönelik çok sayıda açıklamanın yapıldığı ifade edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından yapılan ortak açıklama örnek gösterildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, "Batı'da Noviçok diye adlandırılan sinirleri paralize edici etkili toksik kimyasal bileşenlerinin ülkemizde geliştirildiğine dair buyurgan iddialarla ilgili olarak aşağıdakileri hatırlamak gerekir. Batı ülkelerinden ve NATO'nun uzman kuruluşlarından uzmanlar, bu kapsamlı kimyasallar grubuna dahil olan bileşenler üzerinde uzun yıllar boyunca çalıştı. ABD'de ise bu maddelerin askeri kullanımı ile ilgili teknoloji geliştiricilerine resmen 150'den fazla patent verildi" ifadeleri kullanıldı.

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