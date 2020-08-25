Almanya'dan Rusya'ya çağrı: Navalni'ye olanlarla ilgili soruşturma başlatın

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moskova'ya Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlendiğine dair şüphelerle ilgili bir soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu.

Doktorlar dün Berlin'de tedavi gören Navalni'nin zehirlenmiş olabileceğine dair bulgulara rastlamıştı.

Bugün, Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada Navalni'nin Rusya'nın önde gelen muhalif figürlerinden biri olduğuna dikkat çekildi ve Moskova'nın konuyla ilgili bir soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı. Açıklamada soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Almanya, Navalni zehirlendiyse olayın sorumlularının yargılanması gerektiğini ifade etti.

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, geçen hafta bindiği bir uçakta fenalaşmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin çayına zehir katıldığına inanıyor. Navalni fenalaştıktan sonra uçak Omsk'a acil iniş yapmış ve muhalif lider hastaneye kaldırılmıştı.

Navalni'nin arkadaşları Omsk'da doktorların muhalif liderin neden fenalaştığıyla ilgili detayları saklayacağı şüphesiyle ve tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu endişesiyle tıbbi nakil talep etmişti. Rus doktorlar ilk başta durumu stabil olmadığı için buna izin vermese de hastaneye gelen Alman doktorlar Navalni'nin nakil edilmesini onaylamıştı.