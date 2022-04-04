Almanya'dan rekor ihracat rakamı; 124,7 milyar euro

Almanya'nın ihracatı şubat ayında Rusya ile ticaretindeki düşüşe karşın 124,7 milyar euro ile rekor kırdı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat şubatta 124,7 milyar euro, ithalat ise 113,1 milyar euro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 11,5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

İhracatın şubatta 124,7 milyar euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması dikkati çekti.

Ülkenin, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 14,3, ithalatı ise yüzde 24,6 arttı.

Destatis, ihracattaki büyümenin Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ivme kazandığını vurguladı.

Türkiye ihracatı yüzde 10,8 arttı

Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı şubatta yüzde 10,8 artarak 1 milyar 891 milyon euro oldu. Aynı dönemde Almanya’nın Türkiye’den ithalatı yüzde 36,6 artarak 1 milyar 879 milyon euro oldu.