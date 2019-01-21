Almanya'dan Mahan Air'e yasak

Almanya hükümeti İran havayolu şirketi Mahan Airlines'ın Alman havalimanlarına iniş iznini iptal etti. İran'ın Avrupa'daki istihbarat faaliyetleri de yaptırım kararına gerekçe gösterildi.Alman hükümeti İran havayolu şirketi Mahan Airlines’a yaptırım uygulama kararı aldı. Kararı Berlin'de kamuoyuna duyuran Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger "Alman hükümeti açısından Federal Almanya Cumhuriyeti’nin dış politik ve güvenlik politikası çıkarlarının korunması açısından bu acilen gereklidir” diye konuştu. Burger Mahan Air’in başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki savaş bölgelerine teçhizat ve insan taşıdığını söyledi. Sözcü, “Suriye’de savaşı destekleyen ve savaş bölgelerinde insanlara baskı uygulanmasına katkı sağlayan” şirketlere Almanya’nın hava trafiği imkanı vermemesinin ülkenin çıkarına olduğunu belirtti. Burger yaptırım kararına gerekçe olarak ayrıca İran istihbarat servislerinin Avrupa’daki faaliyetlerine dair “vahim dayanak noktaları” olduğunu gösterdi. Almanya’da geçen hafta İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın Alman ordusunda görev yaptığı kaydediliyor. İran’ın başkenti Tahran ile Münih ve Düsseldorf arasında haftada bir sefer yapan Mahan Air’e 2011 yılından beri ABD tarafından yaptırım uygulanıyor. Hükümetin yaptırım kararı açıklanmadan önce Alman WDR ve NDR radyo-televizyon kuruluşlarıyla Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Süddeutsche Zeitung'un haberinde ABD'nin yıllardır müttefiklerinden Mahan Airlines'ın iniş iznini iptal etmelerini istediği belirtiliyor. Şirketin genel müdürü Hamid Arabnejad Hanuki'nin İran Devrim Muhafızları ile sıkı ilişkisi olduğu öne sürülüyor. ABD, İran havayolları şirketini Suriye'ye savaşçı, silah ve cephane naklettiği gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı. İran şirketi ise suçlamaları reddediyor. Cinayete karışma Aynı gazetenin haberine göre istihbarat kanalıyla ve adli soruşturmada İran gizli servisinin yüksek ihtimalle Hollanda'da iki cinayet işlediğine, Paris ve Danimarka'da da saldırı planladığına dair bilgilere ulaşıldı. 2018 yılının temmuz ayında Bavyera'da gözaltına alındıktan sonra Belçika'ya iade edilen İran'ın Avusturya büyükelçiliğinde görevli bir müşavirin cinayete karıştığı öğrenildi. İki yıl önce İran istihbarat teşkilatının eski Alman Sosyal Demokrat Partisi milletvekili ve Alman-İsrail derneğinin başkanı Reinhard Robbe'yi izlediği ortaya çıkarılmıştı. Robbe'ye suikast düzenlenmesi ihtimali de soruşturma kapsamına alınmıştı. İran suçlamaları reddederek Tahran'a komplo kurmak istendiğini duyurmuştu. DW, afp, rtr/AG, EC © Deutsche Welle Türkçe