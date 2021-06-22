Macaristan'da çocuklara LGBTİ+ hakkında bilgi verilmesini yasaklayan yasaya Almanya'dan tepki: AB değerlerine aykırı

Almanya'nın Avrupa Devlet Bakanı Michael Roth, Macaristan'da onaylanan 18 yaş altındakilere LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasanın Avrupa Birliği değerlerini ihlal ettiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Lüksemburg'da Avrupa Birliği'nden mevkidaşlarıyla yapacağı görüşme öncesi Macaristan'da geçen hafta onaylanan LGBTİ+ karşıtı yasayla ilgili konuşan Roth, "Avrupa Birliği sadece tek pazar ya da para birimi birliği değildir. Biz bir değerler topluluğuyuz, bu değerler hepimizi bağlıyor" dedi.

Roth, sözlerine şöyle devam etti "Azınlıklara, cinsel azınlıklara da saygılı bir şekilde davranılması konusunda hiçbir şüphe bulunmamalı"

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Macaristan hükümetinin eşcinselliğe karşı tutumu ve okullarca aydınlatıcı ders verilmesinin engellemesinin ardından Avrupa’dan tepkiler gelmişti.