Almanya'dan kritik mülteci kararı; ilk ayak bastıkları ülkelere gönderilecekler

Almanya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sınırların kapatılmasından dolayı askıya aldığı mültecileri geri gönderilme uygulamasına yeniden hayata geçiriyor. Mülteciler ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesine geri gönderilecek.

Almanya, Kkoronavirüs nedeniyle Mart ayında ara verdiği mültecileri geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacağını duyurdu.



Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre; Alman İçişleri Bakanlığı sınır dışı uygulamasının sınırların yeniden açılmasıyla birlikte başlayacağını doğrulattı.



Avrupa Birliği ülkelerine iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması'na göre, mülteciler ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor.



Dublin Anlaşması'na Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sına Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein da kısmen dahil ediliyor.

DUBLİN ANLAŞMASINA YENİDEN DÖNÜŞ

Ancak Almanya, 23 Mart'tan bu yana askıya alınan Dublin Anlaşması'na dönüşü aşamalı olarak gerçekleştirilecek.



Buna göre söz konusu mülteci önce Almanya'nın sınır komşularına kara yoluyla götürülecek, oradan da uçakla ilgili Dublin ülkesine gönderilecek. Bu uçuşlarda da "charter" uçaklar kullanılacak. Bu önlemin Koronavirüs'ün kıtada yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi.

Covid-19 belirtileri gösterenler tedavi süresince kalabilecek

Geri gönderilecek kişi Covid-19 belirtileri gösteriyorsa ya da hasta olduğu tespit edilirse tedavisi sona erinceye kadar Almanya'da kalabilecek.



Mültecilerin Almanya'dan çıkışı aşamalı olarak gerçekleşecek. Mülteciler öncelikle kara yoluyla Almanya'nın sınır komşularına götürelecek ve oradan da ilk ayak bastıkları Avrupa ülkesine hava yoluyla gönderilecek.