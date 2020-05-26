Almanya'dan İtalya'ya giden uçak, havaalanı kapalı olunca geri döndü

Almanya'nın Düsseldorf kentinden İtalya'nın Sardinya Adası'na sefer yapan Eurowings hava yolu şirketi, Olbia Havaalanı'nın kapalı olması üzerine Almanya'ya geri döndü.

Euronews'in haberine göre, şirketin EW9844 sefer sayılı uçuşunda sadece iki yolcu vardı. 23 Mayıs sabahı yola çıkan uçak, 2 saatlik yolculuğun ardından Olbia'ya vardığında iniş için izin istedi. Ancak havalimanı Covid-19 salgını nedeniyle hala kapalı olduğu için pilotun iniş talebi reddedildi. Havada birkaç tur atarak şansını deneyen uçak, olumlu bir yanıt gelmeyince geri dönmeye karar verdi.

Uçak toplam 4 saat 10 dakika süren uçuşun ardından başladığı yere, Düsseldorf'a iniş yapmış oldu. Batı Avrupa turu atan yolculara yeni bilet verildi.

Lufthansa'ya bağlı düşük maliyetli hava yolu şirketi Eurowings, uçuş için gerekli bilgilerin sentezinde bir "yanlış anlaşılma" olduğunu iletti. Koronavirüs krizine rağmen Avrupa'daki birçok havaalanındaki durumun dinamik olduğunu dile getiren şirket sözcüsü, "Havalimanlarının açık ya da kapalı olduğu, çalışma saatleri gibi bilgiler kısa süre içinde değişiklik gösterebiliyor. Çeşitli ülkelere giriş düzenlemeleri günlük olarak değişebiliyor" dedi.

Faaliyete geçen Roma ve Floransa gibi birkaç büyük şehir dışındaki havalimanları yeniden 3 Haziran tarihinde hizmete açılacak.