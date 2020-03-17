Almanya'dan gelecek tahliye uçağı yola çıktı; 108 kişi İstanbul'a geliyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih'ten İstanbul'a hareket etti. Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığı'na isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.