T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Almanya'dan gelecek tahliye uçağı yola çıktı; 108 kişi İstanbul'a geliyor

Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak

17 Mart 2020 13:51

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih'ten İstanbul'a hareket etti. Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığı'na isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.

ETİKETLER

tahliyealmanyamünihuçakkoronavirüsyola çıktı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24