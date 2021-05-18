Almanya'dan Gazze'deki insani yardım çalışmaları için 40 milyon Euro yardım taahhüdü

Almanya, Gazze'de İsrail'in hava saldırılarından etkilenen siviller için 40 milyon Euro yardım yapacağını taahhüt etti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 52 bin Filistinlinin evinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Gazze'ye insani yardım çalışmalarının artırılması için yardım edeceklerini duyurdu.

Maas, Avrupa Birliği ülkeleriyle yapacağı görüşmeden önce, Almanya'nın Gazze'ye insani yardım için 40 milyon Euro sağlayacağını, diğer ülkelerin de buna katılması için konuşacağını söyledi.

Maas, Hamas tarafından Gazze'den İsrail'e gönderilen roketleri kınadığını söyledi ve İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu da ekledi.