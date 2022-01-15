Almanya'dan Erdoğan'ın iddiasına yanıt: Alevilere 30 milyon Euro destek verilmedi

Almanya İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık 2021'de Siirt'te yaptığı bir konuşmada dile getirdiği, "Almanya Alevilere 2019 yılında 30 milyon Euro destek verdi" şeklindeki iddiasına bir soru önergesi aracılığıyla yanıt verdi.
Türkiye kökenli Sol Partili Federal Milletvekili Gökay Akbulut'un Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına ilişkin verdiği soru önergesine Federal İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yanıtta, "Federal Hükümet, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun 2019'da Federal Hükümet'ten 30 milyon Euro hibe aldığını teyit etmiyor" ifadesine yer verildi.
Gökay Akbulut, Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıtı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.