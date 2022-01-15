Almanya'dan Erdoğan'ın iddiasına yanıt: Alevilere 30 milyon Euro destek verilmedi

"Yalanlara belgelerle yanıt verebilmek için..."

Akbulut mesajında, "AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Alevi örgütlenmesini hedef alarak, Almanya hükümetinden 30 milyon Euro destek aldıklarını iddia etmişti. Bu yalanlara belgelerle yanıt verebilmek için soru önergesi hazırladık ve 30 milyon Euro alınmadığını belgeledik" dedi.

Soru önergesinde ayrıca Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na (AABF) 2014-2021 yıllarında Federal Hükümet tarafından ne kadar mali kaynak aktarıldığı da soruldu.

Buna verilen yanıtta Alman hükümetinin uyum, göç ve sosyal çalışmalar için AABF'ye bu süre zarfında yaklaşık bir milyon 200 bin Euro destek verildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 5 Aralık 2021'de Siirt ziyareti sırasında katıldığı "Demokrasi Konuşmaları" etkinliği programında, kendisine Alevilerin yaşadığı bazı sorun ve taleplerin iletilmesi üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu işi şu anda en büyük tahrik unsuru olan yurt dışı, yurt dışında da birinci derecede Almanya. Almanya'da da özellikle Alevilik'ten öte Ali'siz Alevilik ile adeta bir yeni din ihdası öne sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi orada o işi yürüteni de (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker'i kasten) hatta buradan aday yapmak da istedi. Bunların da zaten kimler olduğunu bilirsiniz. Ciddi de onlara para desteği veriyorlar. Bundan 2 yıl öncesi rakamla 30 milyon avro yıllık, bunlara bir parasal destekleri de olmuştu."