Almanya'da yayınlanan Voice of Germany yarışmasına Zeynep Avcı damga vurdu

Türkiye kökenli Zeynep Avcı, Almanya'da yayınlanan "Voice of Germany" yarışmasındaki performansıyla yarışmaya damga vurdu. Daha önce Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendirerek jüri üyelerini etkileyen Avcı, bu kez Zerrin Özer'den 'Kıyamam'ı seslendirdi.

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki sahne performansı hem Almanya'nın hem de Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Şarkıcı Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren 38 yaşındaki Avcı, sadece 2 dakikalık performansıyla yalnız jüri üyeleri ve seyircileri değil, adeta herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Sıla da birkaç gün önce 'The Voice of Germany' yarışmasında sergilediği performansla tanınan Türk yarışmacı Zeynep Avcı'yı sahnesinde ağırlamıştı. Sıla hayranı olduğu öğrenilen Avcı, sanatçının 'Oluruna Bırak' şarkısını söylemişti. Şarkının bir bölümünde düet yapan ikili, seyirciden büyük alkış almıştı.

Şarkısını Sıla hazırlayacak

Ayrıca Sıla, Almanya'da uzun zamandır sahneye çıkan Zeynep Avcı'ya Türkiye'de yapmak istediği müzik çalışmalarında da destek olacak. Avcı'nın Türkiye'deki ilk single'ını Sıla'nın hazırlayacağı ve piyasaya sunmasına destek olacağı öğrenilmişti.