Almanya'da yasaklardan kaçmak isteyen vatandaşlar, havai fişeklerini Polonya'dan aldı

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Almanya'da vatandaşlar, hükümetin yılbaşı öncesi getirdiği havai fişek satış yasağı nedeniyle büyük kalabalıklar halinde sınır geçerek Polonya'daki mağaza ve fabrikalara gitti.

Almanya'da yeni hükümet, seleflerinin geçen sene yaptığı gibi Koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastanelere daha fazla yük binmemesi hedefiyle yılbaşı öncesi havai fişek satışını yasakladı. Almanya'da geçmişte yeni yıl kutlamalarında havai fişek ateşlemeye çalışırken yaralanan birçok kişi hastanede tedavi görmek durumunda kalıyordu.

Ülkede getirilen kısıtlamalar kapsamında yılbaşı kutlamalarında aşılı veya Koronavirüs atlatmış 10 kişiden fazlasının toplanmasına izin verilmeyecek. Gece kulüpleri ve diskolar kapalı olacak, restoranlar ağır kısıtlamalar altında çalışacak.

Polonya'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Slubice'deki fabrikada 3 saatlik bir sıra meydana geldiği belirtildi.