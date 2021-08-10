Almanya'da yamyamlıkla suçlanan öğretmen hakim karşısına çıkacak

Almanya’da bir adamı öldürmek ve vücudunun parçalarını yemekle suçlanan bir öğretmen hakim karşısına çıkacak.

Euronews’da yer alan habere göre 41 yaşınındaki şüphelinin eylül ayında online flört uygulamasında tanıştığı 43 yaşındaki adamı cinsel tatmini için öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin cinayeti işledikten sonra adamın cesedini parçalayıp farklı mahallelere bıraktığı belirtildi. Haftalar boyunca kayıp olarak adamın kemikleri Berlin’in kuzeyinde bulundu. Şüpheli ise koklayıcı köpekler sayesinde bulundu.

Öğretmen olduğu öğrenilen şüpheli, ekim ayında hakim karşısına çıkacak.