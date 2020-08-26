Almanya'da tatilden dönenlere en az beş günlük zorunlu karantina geliyor

Almanya, yüksek riskli ülkelerden gelenlere zorunlu Koronavirüs testi uygulamasının durdurulacağını ve bunun yerine en az beş günlük karantina zorunluluğu getirileceğini duyurdu.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun yerine testlerin belirti gösterenler ya da Covid-19 hastalarıyla teması bulunanlara yapılacağını belirtti.

Associated Press'in haberine göre Spahn, yaz tatili sürecinde Almanya'da yapılan testlerin neredeyse iki katına çıkıp, haftada 900 bine yükseldiğini, bunun da kısmen ülke dışına seyahatlerinde virüs kapmış kişilerin tespit edilebilmesi için yapılan testlerden kaynaklandığını belirtti.

Almanya'da yüksek riskli ülkelerden gelenlere, havaalanları, garlar ve otobanlardaki test merkezlerinde bedava test yapılıyordu. Testin negatif çıkması halinde, iki haftalık karantina süresi kısa kesilebiliyordu.

Beş günlük zorunlu karantina

Ancak, çoğu AB dışındaki ve bazıları AB'deki çeşitli ülkelerden gelenler, doktor tarafından istenmezse artık bedava yapılmayacak testi yaptırmadan önce, en az beş günlük zorunlu karantinaya girecek.

Spahn, test stratejisindeki değişikliğin, laboratuvarların kapasitelerine ulaşmalarından da kaynaklandığını belirtti.

Spahn kararın tam olarak ne zaman uygulanacağını belirtmedi, ancak büyük ihtimalle Başbakan Angela Merkel'in yarın 16 eyalet valisiyle yapacağı toplantıdan sonra karar çıkacak.