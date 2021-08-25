Almanya'da Sosyal Demokratlar, 15 sene sonra ilk kez muhafazakar bloğun önüne geçti

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Almanya'da federal seçimlere yaklaşık bir ay kala Sosyal Demokrat Parti(SPD), anketlerde 15 yıl sonra ilk defa Angela Merkel'in muhafazakar bloğunu geçti.

26 Eylül seçimleri içi RTL/ntv'nin Forsa'ya yaptırdığı ankete göre katılımcıların yüzde 23'ü SPD'ye oy vereceklerini söylerken, Hıristiyan Demokrat Birlik(CDU) ve Bavyera'da seçime giren kardeş partisi CSU yüzde 22'de kaldı. Bu vesileyle SPD, 2006'nın Ekim ayından bu yana ilk kez bir federal seçim anketinin tepesinde yer aldı.

Bu seneki seçimlerde CDU'nun adayı 15 sene sonra ilk kez Merkel olmayacak. Parti, başbakanlığa Armin Laschet'i aday gösterirken, muhafazakar politikacının popülerliği tartıma konusu olmuştu. Sosyal Demokratların adayı ise Maliye Bakanı Olaf Scholz.

CSU lideri Markus Soeder, Bloomberg webinarından yaptığı açıklamada, SPD liderliğindeki bir koalisyonun Almanya'yı borca sokacağını, dengeli bütçelere dikkat etmeyeceğini ve vergileri artıracağını iddia etti.

SPD, varlıklı insanlardan daha fazla, yoksullardan daha az vergi alınmasını vaat etmişti.