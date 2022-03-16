Almanya'da şoförlere akaryakıt indirimi geliyor, düşük gelirlilere ve öğrencilere ısınma yardımı artırılıyor

Almanya hükümeti, kamyon şoförleri ile işi gereği sürekli arabasıyla yolda olması gerekenlere 20 ile 40 Cent'lik benzin indirimi planlanıyor. Karbonmonoksit vergisinden herkese yılda 75 Euro geri ödenecek. Düşük gelirliler, öğrenciler ve meslek eğitimi alanlara yapılan kalorifer yardımı da artırılıyor.

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında Avrupa'da, benzin ve ısınma maliyetlerinin aşırı artması, hükümette yeni destek paketlerini gündeme getirdi.

Sözcü'nün haberine göre; SPD, Yeşiller ve FDP hükümeti milyarlarca Euro'luk yeni destek paketinde uzlaştı. Paketin önceliği, litresi 2.40 euroya dayanan benzin-mazot fiyatlarında, özellikle şehirler arası iş yapan ya da yük taşıyan kamyon ve TIR'lara 20 ile 40 Cent'lik sabit bir indirim yapmak. Ayrıca, kilometre başına ödenen vergi indirimlerinde biraz daha artırma planlanıyor.

Destek paketinde ne var?