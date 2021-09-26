Almanya'da seçim | Anketler birbirine yakın sonuçlar gösteriyor

Almanya, 16 yıllık Angela Merkel dönemini sonlandıracak seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Genel seçimler için partiler son etkinliklerini de düzenledi. Anketlere göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD), az bir farkla Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) önünde.

CNN’de yer alan habere göre, son anketler SDP’nin oyların yüzde 25.2’sini aldığını, 2017 seçimine göre 4.7 puan kazanacağını öngörüyor. Hristiyan Birlik ise anketlerde yüzde 22.4 ile ikinci parti olarak görünüyor. Bu da 2017 federal seçimlerine göre 10.5 puan fakr anlamına geliyor.

Yeşiller Partisi ise anketlerde yüzde 15.9 ile üçüncü parti olarak görünüyor. Yeşiller, 2017 seçiminden 7.5 puan fazla alabilecek gibi görünüyor. Yeşiller Partisi lideri Annalena Baerbock'un bugün gerçekleşecek seçimden sonra koalisyon müzakerelerinde etkili olacağı belirtiliyor.

Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için bugün sandık başına gidiyor. 60,4 milyon seçmenin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak. Almanya genelinde 299 seçim bölgesinde 650 bin seçim görevlisi çalışacak.

Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak.

47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor. Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7,5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

TIKLAYIN | Almanya bugün sandık başına gidiyor

TIKLAYIN | Almanya sandık başında: Sürprizlere açık seçimler ve koalisyon olasılıkları, T24 canlı yayın ekranında