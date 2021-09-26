Almanya'da seçimi geçici resmi sonuçlara göre SPD kazandı; Scholz, Yeşiller ve FDP ile koalisyona işaret etti

T24 Dış Haberler

Almanya, dün (26 Eylül Pazar) 16 yıllık Angela Merkel dönemini sonlandıracak seçimler için sandık başındaydı. TSİ saat 19.00'da oy verme işlemi sona erdi.

Geçici resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 25.7 ile birinci parti konumunda yer alırken Merkel başbakanlığında iktidar olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti oldu.

Seçimi kazandığını duyuran SPD başbakan adayı Olaf Scholz, koalisyonu Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile kuracağını belirtti.

İşte Almanya seçimlerinde dakika dakika öne çıkanlar:

11.30: Canlı blog sona erdi.

10.40: SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçimi kazandığını ve Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile yeni hükûmetini kurabileceğini söyledi.

DW'nin aktardığına göre, Scholz, "CDU seçmenden hükûmette olmamaları gerektiği mesajını aldı. Hükûmeti bizim kurmamız gerektiği mesajını verdiler, SPD, Yeşiller ve FDP partilerini güçlendirdiler. Gelecek hükûmette bu partiler olmalı" dedi.

Scholz, gelecek hükümetin önünde "üç büyük zorluk" olacağını söyledi ve şöyle sıraladı: Toplumda daha çok saygı yaratmak, ülkedeki endüstriyi modernleştirmek, insan eliyle meydana gelen iklim değişikliğini durdurmak ve yavaşlatmak

09.00: Geçici resmi sonuçların açıklanmasının ardından liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in kurulacak hükümet için kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor. Alman medyası, odağını koalisyonda yer alabilecek iki partiye çevirdi, iki partinin de birbirinden ne kadar farklı olduğu vurgulandı. Bild gazetesi "Sholz ve Laschet şimdi onlara 'iktidar yapıcı' olarak yaklaşmalı" yazdı.

08.00: Almanya'da meclis seçimlerini geçici resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı. Yıllardır süren düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başaran SPD oy oranını yüzde 25,7'ye yükseltti. Parti, 2017 seçimlerinde yüzde 20,5'lik oy oranıyla tarihinin en kötü sonucunu almıştı.

Angela Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,1 ile tarihinin en düşük oy oranını kaydetti.

Seçimlere yüksek hedeflerle giren ancak kısa sürede anketlerde kan kaybeden Yeşiller ise seçimlerde oyların yüzde 14,8'ini almayı başararak ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi.

Geçici resmi sonuçlara göre SPD'nin sandalye sayısı 2017 seçimlerine göre 53 artarak 206'ya yükseldi. CDU/CSU 246 sandalyeden 196'ya düşerken Yeşiller 67 olan sandalye sayısını 118'e yükseltti. FDP 80 olan sandalye sayısını 92'ye yükseltti, Sol Parti 69 sandalyeden 39'a geriledi. AfD ise meclise 83 milletvekili ile girecek. Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde Danimarkalı azınlığın partisi olan ve yüzde 5'lik barajdan muaf bulunan Schleswig Seçmenler Birliği ise mecliste bir milletvekili ile temsil edilecek. (DW)

01.00 Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Olaf Scholz'ün başbakan adayı olduğu SPD'nin oy oranı yüzde 25,9'a yükseldi. Armin Laschet genel başkanlığındaki Birlik partilerinin oy oranı ise yüzde 24,1. Üçüncü sırada yüzde 14,7 oy oranı ile Yeşiller yer alıyor. Yeşiller'i yüzde 11,5 oy oranı ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10,4 oy oranı ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve yüzde 5 ile Sol Parti izliyor. Buna göre SPD'nin federal mecliste 205, Birlik partilerinin 194, Yeşiller’in 117, FDP’nin 91, AfD’nin 82 ve Sol Parti’nin de 40 sandalyesi olması bekleniyor. (DW Türkçe)

23.20 Almanya’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde 24,2’sini aldı. İki parti arasındaki oy farkı yüzde 1,6’ya yükseldi.

22.30 Sosyal Demokrat Parti (SPD) arayı açıyor; Hristiyan Birlik partileri ile fark yüzde 1,2'ye çıktı

20.30 Yeşiller Başbakan adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin geleceğe için önemli bir mesafe aldıklarını ve Yeşillerin tarihinin en iyi seçim sonucunu aldığını ifade etti.

20.20 Almanya’da sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor. Bild’in anketine göre her iki partide oyların yüzde 25’ini, ZDF’nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26’sını, CDU/CSU ise yüzde 24’ünü aldı.

20.10 Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçimin "büyük bir başarı" olduğunu ve birçok Alman'ın "değişimi görmek" istedikleri için SPD'ye oy verdiğini belirterek, seçmenlere SPD'yi destekledikleri için teşekkür etti.



Fotoğraf: T24

19.30 Sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 25'er oy oranıyla başa baş gidiyor.



13.00 - DW'nin aktardığına göre, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri ve partisinin başbakan adayı Armin Laschet oyunu memleketi Aachen'da kullandı. Laschet, seçim merkezi olan evine yürüme mesafesindeki okula eşiyle birlikte geldi.

The Times'ın aktardığına göre, Laschet oy verdiği sırada pusulasını yanlış katlayarak verdiği oyu göstermiş oldu.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz da yaşadığı Potsdam kentinde sandığa eşiyle birlikte giderek oy kullandı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steienmeier ise sabah erken saatlerde oyunu kullanmıştı.

08.00 - Seçmenler, ülke genelindeki seçim merkezlerinde yerel saatle 08.00 ile 18:00 (TSİ: 09.00-19.00) saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesine yazarak federal Parlamento seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" davet etti.

Almanya'da federal seçim

Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için bugün sandık başına gidiyor. 60,4 milyon seçmenin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak. Almanya genelinde 299 seçim bölgesinde 650 bin seçim görevlisi çalışacak.

Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak.

47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor. Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7,5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

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Scholz, Laschet ve Baerbock yarışıyor

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.

Laschet bugün oyunu seçim bölgesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde, Scholz ve Baerbock ise Brandenburg eyaletinin Potsdam kentinde kullanacak. Başbakan Angela Merkel'in ise oyunu daha önce mektupla kullandığı açıklanmıştı.

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Laschet'in son mitingine Merkel eşlik etti

CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Armin Laschet'in seçim bölgesi olan Aachen kentindeki son mitingine Merkel de eşlik etti. Angela Merkel, Laschet için oy istedi.

Başbakan Merkel ve Laschet, federal seçimlerin ardından Hristiyan Birliğin koalisyon dışında bırakılmasının Almanya'da istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı. Laschet partisinin sandıktan iyi sonuçla çıkacağından emin olduğunu da vurguladı.

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Scholz, kararsız seçmenlere son kez seslendi

Son ana kadar seçmenleri etkilemeye çalışan tek aday Laschet değildi. SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz da seçim bölgesi Potsdam'da kararsız seçmenlere son kez seslendi.



Bir sonraki hükümeti kurmak için yetki almayı umduğunu söyleyen Scholz, Yeşiller'le koalisyon kurmasının mümkün olduğunu da belirtti. Son anketler SPD'nin, CDU/CSU'nun önünde olduğunu gösteriyor. Ancak aradaki farkın giderek azaldığına dikkat çekiliyor.