Fotoğraflarla 16 yıllık başbakanlık dönemi sona eren Merkel'in siyasi hayatı
Angela Merkel, bugün Almanya’da gerçekleşen seçimle birlikte 16 yıl süren başbakanlık dönemini sona erdiriyor. BBC, Avrupa Birliği’nde en uzun süre görevde kalan başbakan olan Angela Merkel’in hayatını, fotoğraflarla derledi.
26 Eylül 2021 11:26
114
Angela Merkel, bugün Almanya’da gerçekleşen seçimle birlikte 16 yıl süren başbakanlık dönemini sona erdiriyor. BBC, Avrupa Birliği’nde en uzun süre görevde kalan başbakan olan Angela Merkel’in hayatını, fotoğraflarla derledi:
214
1989 yazı: En sağdaki Merkel, gelecekte eşi olacak Joachim Sauer ve Malgorzata Jeziorska ile üniversitenin Polonya’daki kimya yaz okulunda.
314
1990 Kasım: Almanya’nın yeniden birleşmesinin ardından gerçekleşecek ilk federal seçimde kampanyaya katılıyor.
414
1994 Ocak: Merkel, çevre bakanı olarak fotoğraf veriyor.
514
1995 Mart: Merkel, bakan Horst Seehofer ile kabine toplantısında.
614
2000 Mart: Merkel, merkez sağ partisi Hristiyan Demokratlar’ın (CDU) lideri seçildi.
714
2005 Temmuz: Merkel, ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda seçim kampanyasında.
814
2007 Haziran: Almanya Başbakanı Merkel, İtalya Başbakanı Romano Prodi, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ABD Başkanı George W. Bush, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Britanya Başbakanı Tony Blair ile birlikte.
914
2009 Nisan: Merkel, finansal krizin ardından kemer sıkma politikasının sembolü oldu.
1014
2015 Haziran: Merkel, dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile G7 Zirvesi sonrası Almanya’da.
1114
2015 Eylül: Merkel’in Almanya’nın sınırlarını sığınmacılara açması ülkede tartışmalara neden oldu.
1214
2018 Haziran: G7 Zirvesi, Kanada. Göç dışında Kuzey Kore, İran ve ticaret konuları tartışılmıştı.
1314
2020/21: Merkel, bilim geçmişiyle birlikte Covid-19 pandemisi sırasında takdir toplamıştı.
1414
2021 Eylül: Görevi bırakmasına günler kalan Merkel, veda turları yaptı. Bir kuş parkını ziyaret eden Merkel, üstüne konan kuşlarla fotoğraflandı.