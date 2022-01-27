Almanya'da savcılar, Rus bilim insanının Ariane uzay programı ile ilgili casusluk yaptığını iddia etti

T24 Dış Haberler

Almanya'da savcılar, geçen sene Rusya'yla bilgi paylaştığı iddiasıyla tutuklanan Almanya'da bir üniversitede çalışan Rus bilim insanının Moskova'ya Avrupa'nın Ariane uzay roketi programı hakkında istihbarat sağladığını belirtti.

Federal savcılar, Ilnur N.'nin gizli servis faaliyeti yürütmekle suçlandığını belirtti.

Suçlamaya göre Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Bavyera Üniversitesi'nde çalışan Ilnur ile 2019'un sonbaharında iletişime geçti. Ilnur'un 2019'un Kasım ayından itibaren Almanya'da görev yapan üst düzey bir Rus istihbarat yetkilisiyle düzenli görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Ilnur'un bu görüşmelerde arasında Ariane de bulunan Avrupa uzay projeleri hakkında Rusya'ya bilgi verdiği ve karşılığında 2 bin 500 Euro aldığı ifade edildi.

Rusya vatandaşı, geçen sene temmuz ayında Moskova için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane projesi, uzaya uydu gibi ağır yükler taşıyabilecek roketler geliştirmeyi hedefliyor.