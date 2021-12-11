Almanya'da sağlık çalışanları için aşı zorunlu olacak

Alman meclisinin ardından Eyalet Temsilciler Meclisi de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık ve bakım sektöründe çalışan personel için aşı zorunluluğunu öngören tasarıyı kabul etti.

Koalisyon partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) hazırladığı tasarı Eyalet Temsilciler Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Tasarı Alman Federal Meclisi'nde ise 80'e karşı 571 oyla kabul edildi. 38 vekil ise çekimser kaldı.

Yeni düzenleme hastane, huzurevi, bakımevi ve doktor muayenehanesi gibi sağlık ve bakım ile ilgili tesislerde çalışanların aşı olduğuna veya Covid-19 geçirdiğine dair belgeleri 15 Mart 2022 tarihine kadar ibraz etmesini öngörüyor. Söz konusu düzenleme ile ayrıca aşı yapma yetkisi bulunanların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, doktorların yanı sıra eczacı, diş hekimi ve veterinerlerin de aşı yapabilmesine olanak sağlıyor.

Koalisyon partilerinin hazırladığı tasarı, eyaletlere gerekli görüldüğü takdirde koronavirüs ile mücadele tedbirlerinin artırılmasına, bu kapsamda kulüp ve diskoteklerin yanı sıra restoranların kapatılmasına imkân veriyor.

Lauterbach: Hedef Delta dalgasını kırmak

Koalisyon partileri SPD, Yeşiller ve FDP'den vekiller yaptıkları konuşmalarda sağlık ve bakım alanında çalışanlar için aşı zorunluluğu öngören tasarıyı savundu.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, mecliste yaptığı konuşmada "bütün demokratlara korona krizi döneminde halkı korumak için iş birliği" çağrısı yaptı. SDP'li Sağlık Bakanı şu anda Delta varyantı dalgasını kırmak ve Omicron dalgasını da engellemek için çaba gösterildiğini vurguladı. Lauterbach, yeni tedbirlerin gerekebileceğini sözlerine ekledi.

Ana muhalefet partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise tasarıyı kabul etmekle birlikte koalisyonun tutumunu eleştirdi. CDU milletvekili Erwin Rüddel, tasarıyı "tamirat yasası" olarak nitelendirerek, enfeksiyon koruma yasasında sıklıkla değişiklik yapılmasının halkta tedirginlik yarattığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile eyaletlerin başbakanları da dün yaptıkları toplantıda herhangi bir karar almadı ancak Aralık ayı sonu öncesinde tedbirlerin artırılması seçeneğini açık bıraktı. Yeni hükümetin görevlendirdiği koronavirüs uzmanlar komisyonun yapacağı değerlendirmeler ve Omicron varyantının yayılma hızı ve yaratacağı riske göre yeni tedbirler konusunda karar alınması bekleniyor.