Almanya da Rusya'yı siber saldırıyla suçladı

Son yıllarda uluslararası spor organizasyonları, şirketler ve medya organlarına yönelik düzenlenen siber saldırılar nedeniyle Rus ordusunu suçlayan ülkelere Almanya da katıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Federal Hükümet kesinliğe yakışan bir ihtimalle APT28 kampanyasının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU'nun olduğuna inanmaktadır" dedi. Seibert kendi veri ve kaynaklarından yola çıkarak bu tahminde bulunduklarını belirterek, Alman hükümetinin İngiltere ve Hollanda makamlarının tahminlerine de "tam bir güven" duyduğunu söyledi. Seibert "Uluslararası örgütlere ve müttefiklerimizin tesislerine yönelik bu tarz saldırıları en sert dille kınıyoruz. Rusya'dan sorumluluğuna uygun davranmasını ve bu tür davranışlardan kaçınmasını talep ediyoruz" dedi.

Berlin, geçen yıllarda Federal Alman Meclisi ve Alman hükümetinin veri ağına düzenlenen siber saldırıların arkasında Rus hacker grubu APT28'nin olduğundan şüpheleniyor.

ABD, Hollanda ve İngiltere'nin açıklamaları

ABD Adalet Bakanlığı Perşembe günü yedi Rus ajanı hakkında Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU adına Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) da aralarında olduğu çeşitli kurumlara siber saldırılar düzenledikleri iddiasıyla hukuki işlem başlatmıştı.

Hollanda makamları da yine aynı gün dört GRU ajanını Nisan ayında Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bilgisayar ağına girmeye çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı ettiğini açıklamıştı. El konulan casusluk teçhizatına ait fotoğraflar ve cihazlardan elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşılmıştı. OPCW'nin o dönem Suriye'deki kimyasal saldırıları, Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına İngiltere'de yapılan zehirli gaz saldırısını araştırdığı kaydediliyor.

Hollanda makamları ayrıca cihazlardan Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmaya dönük ve İsviçre'deki çeşitli kurumlara yönelik siber saldırıların planlandığına ilişkin bilgiler edindiklerini kaydetmişti.

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de yine dün APT28'nin de aralarında olduğu hacker gruplarının isimlerinin yer aldığı bir liste yayımlamış ve grupların faaliyetlerinin arkasında GRU'nun bulunduğunu açıklamıştı.

Almanya'da 2015 yılında Federal Alman Meclisi'ne yapılan saldırı sonrası meclisin IT sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Şubat ayında kamuoyuna yansıyan siber saldırı ise Alman dışişleri ve savunma bakanlıklarını hedef almıştı. Alman güvenlik makamları saldırıdan, arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelenilen Snake adlı hacker grubunu sorumlu tutmuştu.

rtr,dpa/EC,CÖ

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