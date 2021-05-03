Almanya'da polis dünyanın en büyük çocuk pornosu sitelerinden birini çökertti

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Almanya'da polis, 400 bin kullanıcısı olan dünyanın en büyük çocuk pornosu sitelerinden birinin oluşumunu çökertti. "BOYSTOWN" isimli platformla ilgisi olan dört kişi gözaltına alındı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Almanya'da düzenlenen bir operasyon, dünyanın en büyük çocuk pornosu ağlarından birini çökertti. Siteyle bağlantılı dört kişi gözaltına alındı.

Frankfurt Savcılığı ve Federal Kriminal Dairesi'nden yapılan açıklamada BOYSTOWN isimli platformun 2019'un şubat ayından beri aktif olduğu ve yalnızca "Darknet" üzerinden erişilebilir olduğu belirtildi. 400 binden fazla kullanıcısı olan sitenin dünya genelinde çocuk pornosu transferi için kullanıldığı öğrenildi.

Bir savcı "Platformda paylaşılan görüntüler arasında küçük çocuklara yönelik çok ağır istismar kayıtları da vardı" dedi.

Polis, platformu yöneten üç ana şüpheliyi nisan ortasında gözaltına alındı. Dördüncü bir şüpheli ise Almanya'nın Hamburg kentinde, siteye üye olduğu, sitede 3500'den fazla içerik paylaştığı için gözaltına alındı.

Polis, operasyonların sonunda BOYSTOWN'un çökertildiğini duyurdu.