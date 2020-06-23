Almanya'da normalleşme sürecinin başlamasından bu yana ilk kez bir şehir karantina altına alındı

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Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yayılma hızının yavaşlamasının ardından girilen normalleşme sürecinde ilk kez bir bölge karantina altına alındı.

Ülkenin batısında bulunan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet, et kesim tesisinde bir salgın başlamasının ardından Gütersloh'da 30 Haziran'a kadar karantina uygulanacağını duyurdu.

Laschet düzenlediği basın toplantısında, "Tıpkı mart ayında olduğu gibi temas kısıtlamaları getiriyoruz. Bu bir önleyici tedbir" dedi.

Gütersloh'da 650'den fazla çalışanında Koronavirüs tespit edilen et kesim tesisi geçen Çarşamba günü kapatılmıştı.