Almanya'da Nazi yanlısı Wolfsbrigade 44 grubu yasaklandı; 11 üyenin evine 180 polis baskın düzenledi

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Almanya'da Nazi yanlısı Wolfsbrigade 44 grubu yasaklandı ve grubun 11 üyesinin evlerine baskın düzenlendi.

Hükûmetin yasak kararının ardından 11 üyenin 3 farklı eyaletteki evine toplamda 180 polis memuru baskın yaptı. Evlerde aşırı sağcı grubun paraları ve propoganda materyellerine el kondu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer konuyla ilgili açıklamasında, "Özgür toplumumuzun temel değerlerine karşı mücadele veren herkes hükûmetimizin kararlı karşılığını tadacaktır. Seehofer, "Ülkemizde nefret tohumu eken ve tekrar bir Nazi devleti doğurmaya çalışanlara yer yoktur" dedi.

Salı günü yapılan baskınlarda polisin bıçaklar, süngüler, satır ve arbalet bulunduğu belirtildi. Evlerde Nazi sembollerine de rastlandığı bildirildi.

Almanya geçen aylarda Combat 18 ve Nordadler gibi başka aşırı sağcı grupları da yasaklamıştı.