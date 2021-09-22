Almanya'da maske takmak istemeyen müşteri, kasiyeri öldürdü

Almanya'da benzin istasyonunda bir müşteri maske takmak istemediği için kavga çıkardı. Olay yerinden ayrıldıktan bir buçuk saat sonra saldırgan, silahla geri döndü ve 20 yaşındaki kasiyeri öldürdü.

Savcılar, katilin başlangıçta benzin istasyonundan bira almak istediğini ancak maskesi olmadığı için olay yerinden uzaklaştırıldığını aktardı. Geri gelen saldırgan, kasiyerle tekrar tartıştı, maskesini indirdi ve onu kafasından vurdu.

Saldırının Almanya'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kurallarıyla bağlantılı ilk cinayet olduğu düşünülürken, araştırmacılar Mario N ismindeki şüphelinin aşırı sağcı ve Covid-19 inkârcısı olduğuna inanıyor.

Almanların parlamento seçimlerinde oy kullanmasına günler kala meydana gelen silahlı saldırı, ülkede geniş çaplı şok etkisi yarattı. Alman basınına göre cinayet, aşırı sağcıların ve komplo teorisyenlerinin kullandığı bilinen sohbet grupları tarafından övüldü.