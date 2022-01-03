Almanya'da Maliye Bakanı, vergi yükünü 30 milyar Euro azaltmak istiyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, vatandaşların ve orta ölçekli işletmelerin vergi yükünü 30 milyar eurodan fazla azaltmayı hedefliyor. Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Hür Demokrat Partili (FDP) Bakan, "2022 bütçesi bir önceki hükümetin izlerini taşıyor, ancak 2023 yılı için hazırladığım bütçe vergi yükünün azaltılmasını içeriyor" şeklinde konuştu.

Emeklilik sigortası için ödenen primin vergiden düşürülebileceğini veya yenilenebilir enerjilerin finansmanı için elektrik fiyatlarındaki ek ödemenin kaldırılacağını belirten Lindner, "Bu yasama döneminde insanların ve orta ölçekli işletmelerin yükünü açık bir şekilde 30 milyar eurodan fazla azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Küresel koronavirüs salgınından etkilenen şirketlere yönelik olarak "korona vergi kanunu" hazırlayacaklarını belirten Maliye Bakanı Lindner, "Bu çerçevede bir dizi yardım önlemleri alınacak veya önlemlerin kapsamı genişletilecek" dedi. 2022 ve 2023 yıllarına ait zararların, daha önceki yıllardaki kârlara göre hesaplanabileceğini kaydeden Lindner, "Kimse vergi borçları nedeniyle pandemi sırasında yıkıma uğramamalı" ifadelerini kullandı.

Bakanlara tasarruf çağrısı

FDP ile vergilere zam olmayacağını vurgulayan Maliye Bakanı, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve FDP koalisyonundaki diğer bakanlara da tasarruflu olma çağrısı yaptı. Lindner, kabine üyelerinden "Planlarında öncelikleri belirlemeleri ve bugüne kadar yapılan harcamaları incelemelerini" istediğini söyledi.

Lindner, somut olarak Berlin-Brandenburg Havalimanı'na hükümetin yaklaşık 50 milyon euroya inşa etmeyi planlandığı yeni terminalden vazgeçilmesini istedi. Devlet konukları ve bakanlar için yeni bir terminalin gerekli olmadığını düşündüğünü belirten Lindner, Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki düşüncesini değiştirmesini umduğunu söyledi. Halen kullanılmakta olan geçici binanın hizmete devam edebileceğini belirten Lindner, yeni terminalin inşasından vazgeçilmesinin "vergi mükelleflerinin ödediği paranın dikkatlice" harcandığına dair bir işaret olacağını kaydetti.