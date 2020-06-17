Almanya'da kupa finalini 'taraftarlı' oynama planı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı, temmuz ayında ülkede yapılacak olan kupa finalinine bin kadar taraftarın kabul edilebileceğini umduğunu söyledi. Bu gerçekleşirse Almanya'da taraftarlı yapılacak ilk karşılaşma olacak.

75 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma Bayern Münih ve Bayer Leverkusen takımları arasında oynanacak.

"Bin kişiye izin verebiliriz"

Federasyon Başkanı Fritz Keller, "Buna yasa koyucular karar verecekler. Berlin'de bin kişilik etkinliklere izin veriliyor. Berlin Senatosu evet derse, bunu yapabiliriz. Bin kişiye izin verebiliriz" dedi.

AFP haber ajansının ulaştığı bir taslağa göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ekim ayının sonuna kadar geniş katılımlı etkinlikleri yasaklamayı tasarlıyor.