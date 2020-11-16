Almanya'da Koronavirüs'ün yayılma hızı düşmedi; Merkel yeni kısıtlamalar önerecek

Almanya'da kasım başında uygulanan bölgesel karantina önlemlerinin yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılma hızını düşürmemesiyle Başbakan Angela Merkel'in daha sıkı önlemlere başvurmayı istediği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Almanya'da Koronavirüs'ün yayılma hızını yavaşlatmak için yeni önlemler alınması gündeme geldi. Yeni önlemler arasında insanların kendi evinde yaşamayan en fazla 2 insanla dışarıda bulunabilmesi, okullarda maskenin zorunlu tutulması, Noel'e kadar bütün özel toplanma ve partilerin yasaklanması yer alıyor.

Merkel, salgını yavaşlatmak için gündeme gelen bu önlemleri bugün 16 bölge liderine sunacak.

Avrupa genelinde Haziran'dan itibaren düşen Koronavirüs vakaları Ağustos sonundan itibaren yeniden yükselişe geçti. Almanya, Britanya, Fransa ve İtalya'dan daha az vaka ve ölüm kaydetse de hastanelerdeki doluluk oranının gün geçtikçe arttığı belirtiliyor.