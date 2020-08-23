Almanya'da Koronavirüs'ün nasıl yayıldığını görmek için gerçek konser deneyi yapıldı: Bin 500 kişi gönüllü oldu

Almanya'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) nasıl yayıldığını görmek için gerçek bir konser denemesi yapıldı. Bin 500 gönüllünün katıldığı konser öncesi tüm katılanların Covid-19 testinin negatif olmasına dikkat edildi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Covid-19 üzerinde çalışan Alman araştırmacılar, Leipzig konser alanında, sağlık ve güvenlik kontrolü altında bir pop konserinin "gerçek hayat" simülasyonunu yaparak veri topladı. Halle Üniversitesi Hastanesi tarafından yürütülen deneye bin 500 gönüllü katıldı. Önceden Koronavirüs testi yapılan gönüllülerden sadece negatif olanlar deneye katılabildi.

Test süresince gönüllülerin maske takmaları zorunlu kılınırken arenadaki rotalarını ve aerosollerin (virüsü taşıyabilen küçük parçacıklar) izlerini takip etmek için her gönüllüye verici takıldı. Konserde hangi yüzeylere en sık dokunulduğunu görebilmek için floresan dezenfektanlar kullanıldı.

Alman pop şarkıcısı Tim Bendzko gerçek bir konser verdiği deneyde ilk senaryoda sosyal mesafesiz bir simülasyon gerçekleştirildi. İkinci senaryoda, hijyen önlemleri alındı ve gönüllüler arasında daha geniş sosyal mesafeler oluşturuldu. Üçüncüsünde ise katılımcılar arasında 1,5 metre mesafe kuralı katı bir şekilde uygulandı.