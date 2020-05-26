Almanya'da Koronavirüs önlemlerinin süresi uzatılacak

Almanya hükümeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı maske takma zorunluluğunu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz'a kadar uzatmayı planlıyor. Kararın, Çarşamba günü eyalet başkanlarıyla görüşecek olan Angela Merkel tarafından açıklanacağı belirtiliyor.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada temas kısıtlamaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını herkes için bağlayıcı olacak şekilde 5 Temmuz tarihine kadar uzatmayı planladıklarını aktardı. Seibert, “Birlikte elde ettiğimiz ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz” dedi.

Steffen Seibert, eyalet temsilcileri ile yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. Seibert, görüşmede temel kurallarla ilgili ortak bir noktada anlaşma sağlamayı amaçladıklarını ifade ederken, bununla birlikte gevşetmeler konusunda bölgesel farklılıklar olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başkanları ve Koronavirüs kabinesi ile yapacağı görüşmenin ardından ilgili kararın, Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.