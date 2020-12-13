Almanya'da Koronavirüs önlemleri genişliyor; mağazalar kapanacak

Almanya'da Başbakan Angela Merkel ve eyalet yöneticilerinin Koronavirüs gündemli toplantısında kısıtlamaları artırma kararı çıktı. 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak, kamusal hayat büyük ölçüde sınırlandırılacak.

Sputnik'in aktardığına göre, Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in bilim insanlarının tavsiyeleri uyarınca daha sıkı önlemler çağrısı yapmasının ardından çarşamba gününden itibaren yeni kapanma önlemleri devreye giriyor.

16 federal eyaletin liderleriyle görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Merkel, "Önlemlerin daha hafif olabilmesini isterdim, ama Noel alışverişi nedeniyle sosyal temas sayısı önemli ölçüde arttı. Eyleme geçmeye acil ihtiyaç var" dedi.

Buna göre 6 haftadır kısmi kapanma kapsamında barlarla restoranların kapalı olduğu ve evde 5'ten fazla kişinin toplanamadığı Almanya'da çarşambadan 10 Ocak'a kadar uygulanacak ek önlemler şunlar:

Sadece bankalar, süper marketler ve eczaneler gibi elzem iş yerleri açık olacak. Kuaförler, güzellik salonları, dövmeciler de kapatılacak dükkanlar arasına katılacak. İlkesel olarak okullar kapatılacak. İşverenlerden işyerlerini kapatmaları ya da çalışanlarını evden çalıştırmaları talep edilecek.

Hükûmetten 11 milyar Euro destek

Hükûmet önlemlerden etkilenen şirketleri ayda toplam 11 milyar Euro'luk paketle destekleyecek, kapanmak zorunda kalan işyerlerinin ayda 500 bin Euro'ya kadar sabit masraflarının yüzde 90'ını karşılayacak.

Noel'de evde toplanan kişi kısıtlamasına çok az gevşeme getirilecek.